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BBC

دوي انفجارات جراء اعتراض قذائف صاروخية في الجليل الأدنى

07:46 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجارات جراء اعتراض قذائف صاروخية في منطقة الجليل الأدنى.

وذكرت وسائل الإعلام، أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، بينما نفذت إسرائيل غارات على بلدات عدة في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

كان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، قال إن ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين.

وأضاف حمدان، أن الجرائم في شمال قطاع غزة تأتي في ظل أنباء عن بدء تنفيذ الاحتلال مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية، موضحا أن الخطة الجديدة للاحتلال هدفها فصل شمال القطاع وتهجير سكانه.

وتابع القيادي في حماس: "نحن أمام واحدة من أكثر الخطط العسكرية انحطاطا وضعها قادة عسكريون لا أخلاق لديهم"، مشيرا إلى أننانجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لفرض قرارات تحمي المدنيين العُزّل وتوقف حرب الإبادة بحقهم.

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