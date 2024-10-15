أسامة حمدان: ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان، إن ما يحدث في شمال قطاع غزة إبادة جماعية مكتملة الأركان ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين.

وأضاف حمدان، أن الجرائم في شمال قطاع غزة تأتي في ظل أنباء عن بدء تنفيذ الاحتلال مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية، موضحا أن الخطة الجديدة للاحتلال هدفها فصل شمال القطاع وتهجير سكانه.

وتابع القيادي في حماس: "نحن أمام واحدة من أكثر الخطط العسكرية انحطاطا وضعها قادة عسكريون لا أخلاق لديهم"، مشيرا إلى أننانجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لفرض قرارات تحمي المدنيين العُزّل وتوقف حرب الإبادة بحقهم.