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BBC

واشنطن بوست: إسرائيل تبلغ أمريكا أنها لن تستهدف مواقع إيران النووية

07:16 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

إسرائيل و الولايات المتحدة

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وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي مطلع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن تل أبيب ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية، ولن تستهدف مواقع نووية أو نفطية.

وأوضح مكتب نتنياهو، أن إسرائيل ستستمع لواشنطن فيما يتعلق بشكل الرد على الضربات الإيرانية، لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها بناء على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة اليوم أول مكونات نظام دفاع صاروخي إلى إسرائيل، وفقا لما صرح به المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" بات رايدر اليوم الثلاثاء.

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