بريطانيا تفرض عقوبات ضد منظمات إسرائيلية تدعم أعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة

لندن – (أ ش أ)

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات ضد منظمات إسرائيلية تدعم أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن العقوبات تستهدف ثلاثة مواقع استيطانية غير قانونية، وأربع منظمات إسرائيلية لقيامها بدعم وإثارة والتحريض على أعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "إن عدم اتخاذ رد فعل من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي سمح بنمو بيئة الإفلات من العقاب، مما أتاح زيادة عنف المستوطنين دون رادع"؛ مؤكدا أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم ستساعد في تحقيق المحاسبة لأولئك الذين دعموا وارتكبوا مثل هذه الانتهاكات المشينة ضد حقوق الإنسان.

ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين، ووقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه الحزمة من العقوبات في أعقاب تصاعد غير مسبوق في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بالضفة الغربية المحتلة على مدار الـ12 شهرا الماضية؛ إذ سجلت الأمم المتحدة وقوع أكثر من 1400 هجوم على يد مستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية منذ أكتوبر عام 2023.

وتعد هذه العقوبات هي الحزمة الثالثة التي تفرضها بريطانيا ردا على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بعد فرض حزمة العقوبات الأولى في 12 من فبراير الماضي، والحزمة الثانية في 3 من مايو الماضي.