لبنان: استشهاد 150 من العاملين بالصحة وخروج 13 مستشفى عن الخدمة جراء الاعتداءات الإسرائيلية

بيروت – (أ ش أ)

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني الدكتور فراس الأبيض إن 13 مستشفى خرج عن الخدمة بشكل كلي أو جزئي، واستشهد حتى الآن أكثر من 150 شخصًا من المسعفين والعاملين في القطاع الصحي بالإضافة إلى تضرر أكثر من 130 سيارة إسعاف جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب بلال عبد الله، حيث تم بحث خطة الطوارئ الموضوعة من قبل وزارة الصحة اللبنانية في ظل توسع الاعتداءات الإسرائيلية والزيادة الكبيرة في أعداد الشهداء والجرحى والنازحين، بالإضافة إلى مناقشة آلية تنظيم استقبال المساعدات وتوزيعها، وذلك حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

ونوه الأبيض إلى الدعم المتواصل الذي تقدمه لجنة الصحة النيابية ولا سيما لجهة توفير الاعتمادات المطلوبة وتغطية الخدمات المتزايدة خصوصًا في مراكز الإيواء، مؤكدا أن الأوضاع صعبة جدا، وأن القطاع الصحي الذي يقدم التضحيات صامد وعلى قدر المسؤولية وسيبقى كذلك.

وجدد الأبيض التأكيد على أن الاعتداءات على المستشفيات والعاملين بالقطاع الصحي يعد انتهاكا فاضحا للقوانين الدولية، داعيا الجهات الدولية إلى اتخاذ موقف حازم حول هذه الانتهاكات، معربا عن أمله في الوصول إلى حل سريع لوقف الحرب على لبنان.