إسرائيل تعلن دخول فرقة خامسة للمشاركة في العملية البرية جنوب لبنان

وكالات

بعدما زادت إسرائيل عدد فرقها المشاركة في العملية البرية جنوب لبنان لتصل إلى أربع، بدأت فرقة عسكرية خامسة المشاركة في العمليات البرية، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

كما قالت الإذاعة، إن الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في الأول من أكتوبر الجاري، يدفع الجيش الإسرائيلي بمزيد من القوات إلى جنوب لبنان رغم إعلانه أن العملية ستكون "محدودة وقصيرة"، حيث تواصل تل أبيب زيادة عدد الفرق المشاركة.

وفي وقت سابق، دخلت أربع فرق وهي 98 و36 و91، والفرقة 146، وأخيراً الفرقة 210.

فيما لم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد جنوده المشاركين في محاولات التوغل البري جنوب لبنان، لكن تقديرات تشير إلى أنه لا يقل عن 40 ألفاً على اعتبار أن الفرقة الواحدة بالتعريف العسكري تضم 10 آلاف عسكري على الأقل، هذا فضلاً عن سلاح الجو، والبوارج التابعة للبحرية الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل بدأت أولى عملياتها البرية جنوب لبنان عبر الفرقة 98، قبل أن تعلن لاحقاً ضم فرق ووحدات أخرى.