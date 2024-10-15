إعلان

BBC

ردًا على عقوبات جديدة.. إيران توقف رحلاتها الجوية للاتحاد الأوروبي

05:59 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الخطوط الجوية الإيرانية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

طهران - (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) اليوم الثلاثاء، بأن الخطوط الجوية الإيرانية بصدد إيقاف رحلاتها إلى وجهات الاتحاد الأوروبي في رد فعل على فرض عقوبات جديدة على البلاد.

وقال مقصود أسعدي ساماني الأمين العام لهيئة الخطوط الجوية الإيرانية وفقا للتقرير: "لن تحلق أي طائرة إيرانية إلى أوروبا بعد الآن".

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عقوبات على إيران على خلفية إرسالها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى روسيا.

وتستهدف هذه الإجراءات العقابية بصفة خاصة شركة "إيران إير" الحكومية، التي لن يتم السماح لها ببيع تذاكرها في أوروبا.

الخطوط الجوية الإيرانية الاتحاد الأوروبي العقوبات على إيران صواريخ باليستية طائرات مسيرة روسيا شركة إيران إير
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية
الفصل وغرامة تساوي الخسائر.. إجراءات جديدة لمواجهة تعاطي المخدرات بالسكة الحديد
أدخنة سوداء وفرامل ضعيف.. شهادات صادمة لـ طلاب الجلالة المصابين عن حادث الأتوبيس