ردًا على عقوبات جديدة.. إيران توقف رحلاتها الجوية للاتحاد الأوروبي

طهران - (د ب أ)

أفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) اليوم الثلاثاء، بأن الخطوط الجوية الإيرانية بصدد إيقاف رحلاتها إلى وجهات الاتحاد الأوروبي في رد فعل على فرض عقوبات جديدة على البلاد.

وقال مقصود أسعدي ساماني الأمين العام لهيئة الخطوط الجوية الإيرانية وفقا للتقرير: "لن تحلق أي طائرة إيرانية إلى أوروبا بعد الآن".

وفرض الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين عقوبات على إيران على خلفية إرسالها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إلى روسيا.

وتستهدف هذه الإجراءات العقابية بصفة خاصة شركة "إيران إير" الحكومية، التي لن يتم السماح لها ببيع تذاكرها في أوروبا.