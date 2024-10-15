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جيش الاحتلال يُعلن البدء بتنفيذ عمليات توغل بري في مزارع شبعا بلبنان

05:34 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال

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(وكالات)

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن الفرقة 210 بالجيش الإسرائيلي بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك بعد إعلان نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، مواصلة القتال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ودعم المقاومة الفلسطينية.

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ عمليات توغل بري داخل الجنوب اللبناني على مدار الأسابيع الماضية، لكن محاولات التوغل لمتنجح حيث قوبلت بمعارك محتدمة مع حزب الله اللبناني.

جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي مزارع شبعا جنوب لبنان
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