سريلانكا تعلن القبض على 230 صينيًا بتهم الاحتيال الإلكتروني على بنوك دولية

كولومبو – (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية في سريلانكا اليوم الثلاثاء، أن شرطة البلاد ألقت القبض على 230 صينيا بتهم الاحتيال الإلكتروني على بنوك دولية.

وقالت سفارة الصين في كولومبو إنها أرسلت مجموعة عمل من مسؤولي الأمن لتنفيذ عمليات خاصة مع الشرطة السريلانكية، مضيفة أنه تم القبض على عدد كبير من المشتبه بهم وأن عمليات إعادتهم إلى الصين جارية، موضحة أن حملة الصين على مجرمي الإنترنت في الداخل ربما دفعت البعض إلى تنفيذ عملياتهم الإجرامية من الخارج، مشددة على استعداد بكين لتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون مع سريلانكا.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن المداهمات تمت على مدار الأسبوع الماضي وأسفرت عن ضبط 250 جهاز حاسب آلي و500 هاتف محمول تستخدم في عمليات الاحتيال التي استهدفت بشكل رئيسي البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، فيما لا زالت التحقيقات جارية للكشف عن حجم الأموال المنهوبة.

وكانت شرطة سريلانكا ألقت القبض في يونيو الماضي على 200 مشتبه به آخرين معظمهم من الهنود بتهم تنفيذ عمليات احتيال مالية عبر الإنترنت.