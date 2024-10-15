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وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم وضع أقمار اتصالات صناعية في مدار حول القمر

05:02 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

وكالة الفضاء الأوروبية

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باريس - (د ب أ)

تهدف وكالة الفضاء الأوروبية لتسهيل استكشاف القمر عن طريق برنامجها "مونلايت" عبر وضع أقمار صناعية في مدار حول القمر لخدمات الاتصالات والملاحة الجوية.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية من باريس اليوم الثلاثاء: "هذه البنية التحتية ضرورية لعودة البشرية إلى القمر والتواجد على سطحه لفترة طويلة في ظل تعزيز الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل والاستخدام بصورة كبيرة".

وأضافت الوكالة أن البرنامج من شأنه أن يتيح التنقل على سطح القمر وعمليات الهبوط الدقيقة وذاتية التحكم إلى جانب تيسير التواصل ونقل البيانات السريع بين الأرض والقمر.

وسيضم برنامج "مونلايت" خمسة أقمار صناعية، من بينها أربعة للملاحة الجوية وواحدا للاتصالات، متصلة بالأرض عبر ثلاث محطات أرضية مخصصة، وسيشكل شبكة بيانات تمتد لمسافة 400 ألف كيلومتر.

وكالة الفضاء الأوروبية باريس أقمار اتصالات صناعية الملاحة الجوية
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