نائب الأمين العام لحزب الله يُهدد بوضع مليوني إسرائيلي في دائرة الخطر

(وكالات)

قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه في حال تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بموجب اتفاق غير مباشر فسيتم بموجبه عودة المستوطنيين إلى الشمال وترسيم الخطوات الأخرى.

وأكد قاسم، على أن حزب الله لا يزال بكامل قوته رغم الضربات القاسية التي أصابته، مضيفًا أنه تمكن من استعادة عافيته الميدانية وقدراته.

وشدد نعيم قاسم، على أهمية الالتفاف الوطني اللبناني مع المقاومة في ظل الظروف الحالية، قائلًا إ حزب الله باق رغم كارهيه.

وهدد نعيم قاسم، بوضع المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي وأكثر من مليوني إسرائيلي ضمن دائرة الخطر في حال استمر العدوان على لبنان.

كما توجه قاسم في كلمته للبنانيين، بالقول "علينا الصبر لتحقيق النصر وأعدكم بالعودة لبيوتكم التي سيعاد تعميرها".