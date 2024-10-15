الصحة العالمية: نحو 92 ألف طفل بغزة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال

جنيف - (د ب أ)

قالت منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن نحو 92 ألف طفل في قطاع غزة تلقوا الجرعة الثانية من لقاح شلل الأطفال، منذ بدء المرحلة الثانية من التطعيمات أمس الاثنين.

وكانت إسرائيل وافقت على وقف القتال لتسهيل حملة التطعيم، مثلما فعلت خلال المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي، حينما تم تدشين الحملة بعد تسجيل أول حالة إصابة بشلل الأطفال منذ 25 عاما في غزة.

وتعمل المنظمة حاليا مع منظمات شريكة في وسط قطاع غزة لتوزيع الجرعات الجديدة.

وستنقل فرق التطعيم بعد ذلك إلى الجنوب، قبل أن تتوجه إلى الشمال لتطعيم أكثر من 590 ألف طفل، دون عشرة أعوام في المرحلتين الأولى والثانية.