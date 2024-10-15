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نائب الأمين العام لحزب الله: لا يمكن الفصل بين لبنان وفلسطين

03:29 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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(وكالات)

قال نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن الفصل لبنان عن فلسطين ولا المنطقة عن فلسطين، مؤكدًا أن أمل الحزب بالنصر لا حدود له.

وأضاف نعيم قاسم، أنه لا يوجد حل إلا المقاومة، قائلًا إن الاحتلال الإسرائيلي ظل في لبنان 22 عاما ولم يخرج إلا بالمقاومة.

وأفاد قاسم، أن إسرائيل تستمر بدعم من عدد من الدول في ارتكاب المجازر، وهو ما يتطلب في المقابل أن يتم اتخاذ موقف.

وتابع قاسم، أن الاحتلال الإسرائيلي قائم على المراهنة على الإجرام الذي يرعب الآخرين والتبني المطلق من الولايات المتحدة.

نعيم قاسم حزب الله لبنان فلسطين
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