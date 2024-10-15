"لست بالجمال الكافي لإخفاء وجهك".. أستاذة جامعية تطرد طالبة منتقبة بالجزائر

(وكالات)

أثارت حادثة طرد طالبة من إحدى الجامعات الجزائرية بسبب ارتدائها النقاب جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أعاد النقاش حول قضية ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية بالجزائر.

ووفقًا لصفحة "الطلبة الجامعيين"، تعرضت الطالبة التي تدرس في السنة الأولى من الماجستير بجامعة "الجزائر1" للطرد من قاعة الدرس بعد أن طالبتها أستاذتها بنزع النقاب أو مغادرة المكان، معتبرة أنه لا داعي لارتدائه لأنها "ليست بالجمال الذي يتطلب إخفاء وجهها".

الحادثة لاقت تفاعلاً واسعاً بين الجزائريين، حيث استنكر العديد تصرف الأستاذة واعتبروه إهانة للطالبة، في حين رأى آخرون أن الأستاذة تصرفت بشكل صحيح.

على إثر ذلك، أصدرت كلية العلوم بجامعة "الجزائر1" بيانًا أكدت فيه استدعاء كل من الطالبة والأستاذة للاستماع إليهما، مع إحالة القضية إلى لجنة مختصة للنظر فيها وفقاً لأخلاقيات المهنة الجامعية.