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BBC

بعد مقتل وإصابة 6 إسرائيليين.. حماس تبارك عملية أسدود وتدعو لتنفيذ المزيد

02:48 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

عملية أسدود

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(وكالات)

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، بيانًا باركت فيه عملية إطلاق النار التي وقعت في جنوب إسرائيل ، قائلة، إن عملية أسدود رد فعل طبيعي على كل ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم في قطاع غزة والضفة الغربية وكل ساحات المواجهة.

ودعت حركة حماس، في بيانها إلى تنفيذ مزيد من العمليات الموجعة في قلب الاحتلال الإسرائيلي وإشعال كل جبهات المواجهة "حتى وقف العدوان ودحر الاحتلال".

وفي وقت سابق اليوم، وقعت عملية إطلاق نار في شارع 4 قرب أسدود جنوب إسرائيل نتج عنها مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بينهم إصابات حرجة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن من بين المصابين يوجد شرطيين، مؤكدة إطلاق النار على منفذ الهجوم.

عملية أسدود مقتل إسرائيليين حركة حماس
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