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وزير الخارجية الأردني: لا سلام شامل دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة

02:18 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن السلام الشامل لن يتحقق في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة.

وطالب وزير الخارجية الأردني، بإجبار إسرائيل على وقف القتل والتدمير وإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف وزير الخارجية الأردني، أن جرائم التطهير العرقي ومنع وصول الغذاء والدواء إلى غزة تأتي بمثابة جريمة حرب، محذرًا من أن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لإفراغ قطاع غزة من سكانه.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إسرائيل
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