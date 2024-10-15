وزير الخارجية الأردني: إسرائيل لا تحقق إلا الدمار ولا تبحث عن السلام والاستقرار

أنقرة – (أ ش أ)

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن إسرائيل لا تحقق إلا الدمار فقط في المنطقة، ولا تبحث عن السلام والاستقرار لدول المنطقة، فهي دمرت غزة وتوسّع عدوانها على لبنان.

وقال الصفدي- خلال جلسة بعنوان "الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين"، ضمن مؤتمر "مستقبل فلسطين"، الذي تنظمه تركيا، اليوم الثلاثاء- إن إيجاد الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل يضمن السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها.

وأضاف أن الأطفال الفلسطينيين لا يريدون جائزة نوبل، بل يريدون فقط أن يعيشوا، مشيرا إلى أنه منذ 30 سبتمبر لم تدخل غزة شاحنة مساعدات واحدة إلى القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في قصف الملاجئ والمستشفيات والمدارس، موضحا أن إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح في عدوانها على غزة وهذا الأمر بمثابة جريمة حرب.

وأشار إلى أن إسرائيل توسع سيطرتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات، داعيا إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في قتل آمال السلام.

وشدد الصفدي على أن "إسرائيل أشعلت الحرب وقضت على مصادر عيش الفلسطينيين في الضفة الغربية"، قائلا "إن لم تقم للفلسطينيين دولة ذات سيادة فلن تتحقق الراحة لإسرائيل".