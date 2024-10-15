الصين تدعو لمنع المزيد من تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية

بكين – (أ ش أ)

أكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، الحاجة الملحة لمنع المزيد من تصعيد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

جاءت تلك التصريحات، اليوم الثلاثاء، تعليقا على التقارير الصادرة من كوريا الجنوبية بأن الشمال دمرت قسما من البنية التحتية لحركة المرور على الحدود، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، إن الصين باعتبارها جارة قريبة لشبه الجزيرة الكورية، تراقب عن كثب تطورات الوضع في شبه الجزيرة، والعلاقات بين كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية، مؤكدة أن تزايد التوترات لا يخدم المصالح المشتركة لمختلف الأطراف، وأن منع المزيد من التصعيد هو الأولوية الأكثر إلحاحا.

وأوضحت أن الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى عدم تغير موقف بلادها بشأن تعزيز التسوية السياسية لقضية شبه الجزيرة، معربة عن أمل بلادها في أن تعمل الأطراف كافة معا لتحقيق هذا الهدف.