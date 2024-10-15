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BBC

مقتل وإصابة 6 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب أسدود

12:56 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

عملية إطلاق نار قرب أسدود

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(وكالات)

ٌأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص في عملية إطلاق النار التي وقعت في أسدد.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن عدد المصابين ارتفع إلى 5 إسرائيليين بينهم إصابات خطيرة.

وبينما أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار على منفذ الهجوم، قالت القناة الـ ١٢ الإسرائيلية، أن قوات الأمن تطارد شخص آخر يعتقد أنه وجد في موقع العملية قرب أسدود.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن منفذ عملية إطلاق النار استهدف سيارة لدورية شرطة عند شارع 4 قرب أسدود.

إطلاق نار مقتل اسرائليين هيئة الإسعاف الإسرائيلي
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