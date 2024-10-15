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BBC

بعد شائعات مقتله بغارة إسرائيلية.. قاآني يحضر مراسم تأبين في طهران

12:20 م الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

إسماعيل قاآني

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طهران - (د ب أ)

عاد إسماعيل قاآني، أحد جنرالات الحرس الثوري الإيراني البارزين، إلى الظهور على مسرح الأحداث بعد أيام من تردد تكهنات باحتمال تعرضه للاغتيال في غارة جوية إسرائيلية في لبنان.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم الثلاثاء، قاآني وهو يحضر مراسم تأبين في طهران لجنرال قتلته إسرائيل.

ويشرف قاآني وهو قائد فيلق القدس، أحد فروع الحرس الثوري الإيراني الخمسة، على العمليات العسكرية والاستخباراتية الإيرانية في الخارج، وخاصة في الشرق الأوسط.

وتولى قاآني منصبه عام 2020، خلفا للقائد البارز قاسم سليماني، الذي لقي حتفه في غارة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.

ومع تصعيد إسرائيل هجماتها ضد حزب الله اللبناني المدعوم إيرانيا في غضون الأسابيع الماضية، أثيرت أسئلة حول مكان وجود قاآني، حيث تكهنت بعض وسائل الإعلام باحتمال مقتله في غارة إسرائيلية استهدفت لبنان في 3 أكتوبر الجاري.

وأفادت وسائل إعلام أخرى بأن اختفائه يرجع لاستجواب بعض مساعديه بشأن الاشتباه في القيام بالتجسس لصالح إسرائيل.

ونفت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية كل هذه المزاعم، قائلة إن قاآني بصحة جيدة.

إسماعيل قاآني غارة إسرائيلية مراسم تأبين في طهران
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