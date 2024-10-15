أبو الغيط: علاقات تركيا والعرب تعود لمسارها ولا مشاكل مع أنقرة.. فيديو

وكالات

كشف الأمين العام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن المجموعة العربية - الإسلامية النشطة للدفاع عن القضية الفلسطينية تتمثل في أمين عام الجامعة ودول نيجيريا وإندونيسيا وتركيا.

وأكد أبو الغيط خلال حوار في برنامج "على مسؤوليتي"، الذي قدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن الموقف التركي واضح ومتسق مع الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، كما أن الوزير التركي حاضر دائما في تحركات المجموعة العربية – الإسلامية للدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشار أبو الغيط، إلى أن تركيا أصلحت علاقاتها بمصر والإمارات والسعودية، بعدما ظنت أن التدخل في الملف الليبي أمر سهل.

وفي سياق منفصل، قال أبو الغيط، إن شريحة من المصريين تحدثت خلال الأعوام الماضية، عن الأموال التي يتم إنفاقها على الجيش المصري بشكل سلبي، مشددا على أن "الدولة القوية لا يمكن لأحد أن يتعرض لها".