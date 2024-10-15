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إيطاليا: موقف إسرائيل بشأن استهداف قوات اليونيفيل غير مبرر

11:52 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

جورجيا ميلوني

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(وكالات)

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الثلاثاء، بضمانات لسلامة الجنود الإيطاليين في الشرق الأوسط، وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها قوات اليونيفيل في لبنان.

وقالت ميلوني، إن موقف القوات الإسرائيلية، بشأن الهجوم على قوات اليونيفيل "غير مبرر".

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن بلادها تدافع عن حق إسرائيل في العيش بسلام ولكن ضمن إطار الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

يأتي ذلك بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقوات حفظ السلام الدولي اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة في لبنان.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليونيفيل بمغادرة لبنان في إطار المعارك الدائرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، وهو ما رفضته اليونيفيل مؤكدة على استمرارها في العمل بلبنان.

جورجيا ميلوني استهداف قوات اليونيفيل إيطاليا إسرائيل
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