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إعلام عبري: الكنيست يناقش ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين

11:13 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الكنيست

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الكنيست يناقش اليوم مشروع قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين.

وتسببت قضية هدم منازل عائلات المنتمين إلى المقاومة من عرب الداخل وترحيلهم، في خلافات كبيرة بين أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على تطبيق القرار، بتأييد وزير المالية بتسلئيل سموتريش.

لكن نائب رئيس الشاباك عارض مقترح بن غفير، قائلا إن معارضته مبنية على موقف "مهني"؛ إذ إنها ستؤثر بدورها على منفذي الهجمات من اليهود.

الكنيسة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير
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