بعد دوي صافرات الإنذار.. إسرائيل تعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه حيفا

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه حيفا، بحسب روسيا اليوم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه بعد إطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 7:24 والساعة 7:27 في مناطق منشيه وخليج حيفا "همفراتس" وهعماكيم ووادي عارة والكرمل، نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض صاروخين تم رصدهما قادمين من لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في جنوب حيفا، وفي الكرمل وعتليت وقيسارية جنوب حيفا، وفي مدينة حيفا، كما دوت في مسكاف عام بإصبع الجليل.