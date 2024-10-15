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BBC

استشهاد عائلة مكونة من 4 أفراد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

08:46 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

الغارات إسرائيلية

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وكالات

استشهدت عائلة مكونة من 4 أفراد في غارة إسرائيلية على بلدة جرجوع بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم أمس الاثنين، نحو 200 هدف لحزب الله في عمق وجنوب لبنان.

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، أنه استهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصلبات صاروخية.

وأصدر حزب الله بيانات عدة جاء فيها: "أنه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:45 من مساء الاثنين، تجمعا لقوات العدو في موقع البغدادي بصلية صاروخية".‏

وأضاف الحزب، أنه استهدف في الساعة 1:00 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في موقع المرج بصلية صاروخية"، لافتا إلى أنه استهدف ‏تجمعا لقوات العدو في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية ‏صاروخية".‏

وأشار إلى أنه استهدف عند الساعة 1:20 من فجر اليوم الثلاثاء، ‏تجمعا لقوات العدو في خلة وردة بصلية صاروخية".‏

وجاءت هذه البيانات بعد أن نفذ "حزب الله" 33 عملية ضد الجيش الإسرائيلي خلال 24 ساعة.

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