الخطوط الساحلية تغيرت.. إعصار "ميلتون" يشطر ساحل فلوريدا إلى نصفين

أنس جابر في مصر في أول مهمة ميدانية كسفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج

وكالات

شطر إعصار "ميلتون" ساحل فلوريدا وبعض مناطق الشاطئ الشهيرة إلى نصفين، وفقا لروسيا اليوم.

وتغيرت الخطوط الساحلية التي تغيرت حديثا لجزيرتي سانبيل وكابتيفا قبالة ساحل كيب كورال، بعد الدمار الذي أحدثته الطبيعة الأم.

وتبدو هناك سحبا بنية وبيضاء على طول الساحل، لكن هذه المناطق في الواقع هي عبارة عن رمال ورواسب.

وقال عالم الأرصاد الجوية كودي براود، من مركز فوكس للتنبؤات: "مع تحرك العواصف مثل ميلتون نحو الشاطئ، فإنها تضخ الرمال والمياه إلى الداخل أكثر مما اعتدنا عليه، ولكن بسبب ارتفاع العواصف بشكل كبير، ومع بدء انحسارها، يبدأ كل شيء في الانعكاس والانحسار مرة أخرى".

وأضاف براود، أن تحرك الرمال على طول الساحل أمر طبيعي في حالة العواصف، مشيرا إلى أن الألوان البنية المرئية في الصور طبيعية بالنظر إلى كمية الأوساخ الهائلة التي تتحرك أثناء العواصف.

وتابع الخبير: "بالنظر فقط إلى الساحل، يبدو أنهم اكتسبوا القليل من الرمال في تلك المنطقة، وهو أمر منطقي لأنهم شهدوا عواصف متتالية، هيلينا وميلتون، والتي كانت تدفع تلك الرمال إلى الداخل أكثر. ومن المرجح ألا ترى الكثير من التآكل، ولكنك تحصل على نوع من التعزيز على طول الشواطئ لأن الكثير من الرمال تم رفعها من القاع".

وتُوجد بعض الانقسامات في الشواطئ الشهيرة بفلوريدا، التي يمكن أن تُعزى إلى اندفاع المياه مرة أخرى إلى الخليج بعد العواصف.

وقال براود: "مع تصريف المياه، قد تظهر قناة جديدة. ومع تحرك المياه للخارج، فإنها تحاول إيجاد أي طريقة ممكنة للخروج".

وحذر الخبراء من أن إعصار "ميلتون" قد يغير شكل الولاية إلى الأبد، حيث كان من المتوقع أن تغمر المياه حوالي 95 في المائة من شواطئ ولاية صن شاين خلال العاصفة.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من أن "هذا هو المستوى الأكثر خطورة للتغير الساحلي"، في حين قالت إن "أمواج ميلتون وارتفاعها" قد يتسببان في "تآكل وغمر" 100% من شواطئ الولاية.

وانضم إعصار "ميلتون" إلى قائمة طويلة من العواصف المدمرة التي غيرت ساحل فلوريدا، بما في ذلك الأعاصير إيان، وإيرما، وماثيو، ومايكل.