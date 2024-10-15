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BBC

صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي

01:40 ص الثلاثاء 15 أكتوبر 2024

صفارات الإنذار

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في شتولا بالجليل الغربي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتواجه القوات الإسرائيلية مقاومة عنيفة من عناصر حزب الله خلال محاولتها غزو جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله، مساء الاثنين، أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي في أثناء تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكد "حزب الله" أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب مع قوة إسرائيلية، وأنه استهدف ناقلة جند ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.

صفارات الإنذار لبنان الجليل الغربي الجيش الإسرائيلي هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا
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