صفارات الإنذار تدوي في شتولا بالجليل الغربي

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في شتولا بالجليل الغربي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتواجه القوات الإسرائيلية مقاومة عنيفة من عناصر حزب الله خلال محاولتها غزو جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله، مساء الاثنين، أنه استهدف 3 دبابات ميركافا للجيش الإسرائيلي في أثناء تقدمها إلى أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، مؤكدا إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكد "حزب الله" أن مقاتليه يخوضون اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب مع قوة إسرائيلية، وأنه استهدف ناقلة جند ما أدى إلى احتراقها وقتل وجرح من فيها.