واشنطن بوست: نتنياهو أبلغ أمريكا أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية

وكالات

نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي بايدن أن إسرائيل ستضرب منشآت عسكرية وليس نفطية أو نووية بإيران.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، أن نتنياهو أبلغ بايدن أنه يخطط لاستهداف البنية التحتية العسكرية في إيران، موضحا أن نتنياهو كان أكثر اعتدالا خلال اتصاله مع بايدن الأسبوع الماضي.

وتابع المسؤول: "تخفيف موقف نتنياهو ساهم في قرار بايدن إرسال نظام دفاع صاروخي لإسرائيل"، مشيرا إلى أن نتنياهو لن ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن بخصوص الرد على إيران.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "نتنياهو هو من سيقرر الرد الإسرائيلي على إيران".