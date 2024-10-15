أثناء تفقده جنود جولاني.. نقل نتنياهو لمنطقة محصنة بسبب صواريخ حزب الله

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الإثنين، بإجلاء رئيس الوزراء بنيامين إلى منطقة محصنة في مستشفى بمدينة الخضيرة شمالا، بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

وفي وقت سابق، الإثنين، كان نتنياهو يزور في مستشفى "هيليل يافي" بمدينة الخضيرة عددا من جنود لواء جولاني المصابين في انفجار طائرة مسيرة أطلقها "حزب الله" الأحد، على قاعدة تدريب في منطقة بنيامينا جنوبي حيفا، ما أسفر عن قتل 4 جنود وإصابة العشرات.

وقالت هيئة البث إنه "لدى وجود نتنياهو بالمستشفى دوت صفارات الإنذار، الأمر الذي دفع حراسه إلى إجلائه بسرعة إلى منطقة محصنة، وسط حالة من التوتر والتأهب" دون مزيد من التفاصيل.

ووفق الهيئة، لا يزال هناك 41 جنديا من لواء جولاني يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات شمالي إسرائيل جراء انفجار المسيرة داخل قاعة الطعام في أثناء تناولهم وجبة العشاء بقاعدة التدريب في بنيامينا.

وأوضحت أن بين المصابين 6 جنود في حالة خطرة، و7 في حالة وصفت بالمتوسطة.