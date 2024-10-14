نتنياهو يدعو قوات اليونيفيل للانسحاب من مواقع بجنوب لبنان



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن أفضل طريقة لضمان سلامة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، هو "ابتعادهم مؤقتاً عن طريق الأذى".

واعتبر نتنياهو، في التصريحات التي أوردتها وكالة "رويترز"، أن "اتهام إسرائيل بأنها تعمدت استهداف أفراد من اليونيفيل، هو زائف تماماً".

كما زعم نتنياهو أن "حزب الله استخدم مواقع لليونيفيل غطاء"، في هجماته على إسرائيل، "بما في ذلك هجوم بمسيرة" استهدفت قاعدة للواء جولاني، وقتلت 4 جنود إسرائيليين.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات أمنية بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني.

كانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات ليلية لبحث سبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.