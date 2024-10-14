أبو الغيط يحذر: توترات المنطقة تنذر بتكرار تداعيات حرب عالمية

كتبت- داليا الظنيني:

حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة تكرار تداعيات حرب عالمية، خاصة الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أبو الغيط خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه منذ عام تحدث عن مرور العالم بأصعب وأخطر اللحظات في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الحرب العالمية الأولى كانت لها مقدمات وانتهت في 1918، ومنذ عام 2018 صدرت العديد من الكتب والدراسات والمقالات على 100 عام عن الحرب العالمية الأولى.

وأشار إلى أن المتابع لما كتب عن الحرب العالمية الأولى سيستنتج أن 50 مليون فقدوا حياتهم ، كما أن الحرب العالمية الأولي استمرت 10 سنوات مع الحرب الروسية - اليابانية فى 1904 والصدامات بين فرنسا وألمانيا القيصرية.