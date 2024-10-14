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أسامة حمدان: ما يجري هو تطوير عملية الإبادة الجماعية في غزة

10:04 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

أسامة حمدان

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وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، إن أهداف إسرائيل بعد عام من العدوان لم تتحقق.

وأضاف القيادي، أن خطة الجنرالات هي فقط لدغدغة عواطف الجمهور الإسرائيلي، موضحا أن الاحتلال بدأ تنفيذ خطة الجنرالات منذ بداية هذا الشهر.

وتابع حمدان، أن هدف العملية الجارية محاولة ترحيل جزء من سكان شمال غزة باتجاه الجنوب، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدف لاستخدام قوة النار القصوى في قطاع غزة ليرسم صورة إنجاز للجيش.

وأكمل: "يجب أن تكون هناك جهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، موضحا أن عمليات المقاومة ستتواصل وتتسع للدفاع عن شعبنا رغم كل الظروف في قطاع غزة.

وأوضح، أن ما يجري هو تطوير عملية الإبادة الجماعية في غزة وعلى المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان: "لا بد من حراك الأمة لمنع الجريمة التي تستهدف الشعب الفلسطيني".

وأكمل حمدان: "خاطبنا الأمم المتحدة من أجل وقف العدوان على شعبنا في غزة"، مضيفا أن العدوان الإسرائيلي سينتقل إلى الجوار إذا لم يتم وقفه بشكل واضح.

أسامة حمدان عملية الإبادة الجماعية في غزة صمود الشعب الفلسطيني طوفان الأقصى العدوان الإسرائيلي حماس
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