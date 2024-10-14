أبو الغيط يكشف احتمالية نشوب حرب نووية شاملة في الشرق الأوسط قريبًا

كتب- حسن مرسي:

علق أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على حقيقة حرب نووية شاملة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بسبب الأحداث المتتالية وما يحدث في بعض الدول خلال الفترة الماضة.

وأكد أبو الغيط خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أنه لن تكون هناك حرب نووية شاملة في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من حالة التوتر في العلاقات الدولية بسبب ما يحدث بين الدول في المنطقة.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يكون أي ضمان لأي دولة تقيم مفاعل نووي سلمي بأنها لن تقصف، مشيرا إلى أن تفكير إسرائيل في قصف المفاعلات النووية سيكون خطيرا جدا في العلاقات الدولية خاصة إذا لم تصنع فعليا إيران سلاح نووي

وأوضح أبو الغيط، أن الحالة التي خلقت في الشرق الأوسط وتأثيراتها على علاقات الدول ببعضها البعض تؤدي لتوتر في العلاقات الدولية.