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نتنياهو يبدأ مشاورات أمنية بشأن الرد المحتمل على إيران

09:49 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بدأ مشاورات أمنية بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل على الهجوم الصاروخي الإيراني.

كانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات ليلية لبحث سبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.

وأعلن حزب الله أمس الأحد، استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة تم خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.

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