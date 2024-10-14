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لبنان يدعو مجلس الأمن لموقف حازم تجاه هجوم إسرائيل على اليونيفيل

08:41 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية اللبنانية

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وكالات

قالت الخارجية اللبنانية، إن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل سابقة خطيرة، وخرق للقانون الدولي والقرار 1701.

ودعت الخارجية مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل ومنع تكرارها.

كانت القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات ليلية لبحث سبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.

وأعلن حزب الله أمس الأحد، استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة تم خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.

وزارة الخارجية اللبنانية مجلس الأمن الهجمات الإسرائيلية هجوم إسرائيل على اليونيفيل
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