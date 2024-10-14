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إعلام عبري: نتنياهو يعقد مشاورات لبحث الرد على إيران

08:39 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد مشاورات ليلية لبحث سبل الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.

وأعلن حزب الله أمس الأحد، استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة تم خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الهجوم الصاروخي الإيراني تل أبيب حزب الله قاعدة بنيامينا حيفا
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