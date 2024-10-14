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إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر بدءا من ديسمبر المقبل

08:15 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلغاء التأشيرات المُسبقة المُطبّقة حالياً على المواطنين الكنديين للسفر إلى مصر، مع إتاحة الحصول على التأشيرة لدى الوصول إلى منافذ الدخول المصرية فضلا عن إعادة تفعيل العمل بخيار التقدُم والحصول على التأشيرة إلكترونياً E-VISA.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم البدء في تطبيق تلك الإجراءات اعتبارا من الأول من ديسمبر 2024 لكل المواطنين الكنديين الذين يصلون الأراضي المصرية بدءاً من ذلك التاريخ.

يأتي هذا القرار في إطار ما تم التوافُق عليه خلال اللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بوزيرة الخارجية الكندية السيدة ميلاني چولي مؤخراً على هامش فعّاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي سياق الاحتفال هذا العام بمرور سبعين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا، واتفاق الجانبيّن على أهمية الإسهام سويا في تيسير وتسهيل التجارة المتبادلة وتدفُق السياحة، فضلاً عن العمل نحو تحقيق التسهيلات في الحركة والتأشيرات لسفر مواطني البلديّن، فإن قرار إلغاء التأشيرات المسبقة المُطبّقة على المواطنين الكنديين ينطلق من الحرص المشترك على تنمية كافة مناحي التعاون والعمل نحو المزيد من التسهيل بكل الوسائل المتاحة لمواطني البلديّن، بما في ذلك المواطنين المصريين الكنديين وربطهم بوطنهم الأم مصر، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمنح الأولوية القصوى لمراعاة مصالح المواطنين المصريين بالخارج وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

وزارة الخارجية والهجرة التأشيرات المسبقة المطبقة على الكنديين الدكتور بدر عبد العاطي وزيرة الخارجية الكندية الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات بين مصر وكندا
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