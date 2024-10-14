حزب الله يعلن استهداف 3 دبابات ميركافا إسرائيلية

وكالات

قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف بالصواريخ 3 دبابات ميركافا أثناء تقدمها إلى محيط عيتا الشعب وأوقعنا طواقمها قتلى وجرحى.

وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ قوات إسرائيلية في موقع الرادار بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أنه كشف نفقا بطول 800 متر استُخدم مقر قيادة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأوضح الجيش أنه عثر في النفق على صواريخ لطائرات عمودية وقذائف ودراجات نارية ومواد غذائية.

وأضاف أن اشتباكات جرت خلال دهم المقر، وأنه قتل عنصرا تابعا لحزب الله.