جيش الاحتلال يزعم اكتشاف نفق لحزب الله

وكالات

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه كشف نفقا بطول 800 متر استُخدم مقر قيادة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأوضح الجيش أنه عثر في النفق على صواريخ لطائرات عمودية وقذائف ودراجات نارية ومواد غذائية.

وأضاف أن اشتباكات جرت خلال دهم المقر، وأنه قتل عنصرا تابعا لحزب الله.

كانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب، في حين ذكر موقع والا أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.