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بوريل يؤكد على دعم الاتحاد الأوروبي لقوات اليونيفيل

07:42 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

جوزيب بوريل

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وكالات

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه لا توجد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ترغب في الانسحاب من اليونيفيل، مؤكدا أن هناك دعما كاملا لها ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان واعترضها جميعها.

وأضاف جيش الاحتلال أنه هاجم منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير.

وقالت إذاعة الجيش، إن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب.

وذكر موقع والا أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل.

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