ملايين الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ باليستية من لبنان نحو تل أبيب

الإسرائيليين يهرعون إلى الملاجئ بعد إطلاق صواريخ ب

وكالات

أعلنت وسائل إعلام عبرية، توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب، في حين ذكر موقع والا أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه جرت محاولات اعتراض لعدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل.