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تونس: تأجيل جلسة محاكمة للمرشح الرئاسي المهزوم العياشي زمال بسبب متاعب صحية

07:06 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

العياشي زمال

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(د ب أ)

قال محامي مرشح الانتخابات الرئاسية المهزوم والموقوف في السجن العياشي زمال، إن محكمة في القيروان أجلت اليوم الاثنين جلسة له بسبب متاعب صحية لكثرة التنقل.

والعياشي زمال، الذي حل ثانيا في الانتخابات بعد الرئيس الفائز بولاية ثانية قيس سعيد بـ35 .7 بالمئة من أصوات الناخبين، ملاحق في عدة قضايا ترتبط بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين، أمام محاكم في العاصمة وأربع ولايات أخرى.

وصدرت ضده حتى الآن أحكام بالسجن تصل إجمالي مدتها الى أكثر من 20 عام سجنا في أكثر من قضية. وتقوم هيئة الدفاع بإجراءات الطعن ضدها.

وقال محاميه عبد الناصر المهري اليوم لإذاعة "موزاييك" الخاصة إن العياشي زمال يعاني من أوجاع في الظهر بسبب كثرة التنقل بين المحاكم والسجون.

وأجلت محكمة القيروان جلسة له إلى يوم الاثنين المقبل 21 أكتوبر.

وطالب فريق الحملة الانتخابية لزمال فور الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، بالإفراج عن المساجين السياسيين كما دعا إلى التهدئة السياسية.

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