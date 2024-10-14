غارتان أمريكية وبريطانية على الحديدة باليمن

وكالات

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية، أن طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارتين على مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.

كانت الشرطة الإسرائيلية، أعلنت اليوم الاثنين تلقيها بلاغات عن إصابات جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأشارت قناة 14 الإسرائيلية إلى إصابة مباشرة على طريق مدينة كرميئيل في قصف من لبنان على الشمال، لافتة إلى توثيق سيارة مشتعلة على الطريق في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "تم التحقيق في بلاغ عن سقوط ضحايا في مكان الحادث".