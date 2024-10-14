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BBC

وسائل إعلام عبرية: إيقاف حركة الملاحة في مطار تل أبيب

06:17 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

مطار بن غوريون

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حركة الملاحة في مطار بن غوريون بتل أبيب أوقفت.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل.

كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ.

وحثت الخارجية الأمريكية بشدة مواطنيها في لبنان على المغادرة الآن.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.

وأعلن حزب الله أمس الأحد، استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة تم خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.

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