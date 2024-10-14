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الخارجية الأمريكية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان فورا

06:15 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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وكالات

حثت الخارجية الأمريكية بشدة مواطنيها في لبنان على المغادرة الآن.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن الرد على هجوم حزب الله على قاعدة بنيامينا سيكون قويا.

وأعلن حزب الله أمس الأحد، استهداف معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، في عملية نوعية ومركبة تم خلالها إطلاق صواريخ باتجاه مناطق في عكا وحيفا ونهاريا لتضليل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 67، منهم 7 بحالة خطيرة.

وزارة الخارجية الأمريكية لبنان حزب الله قاعدة بنيامينا لواء غولاني في بنيامينا الدفاعات الجوية الإسرائيلية تل أبيب
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