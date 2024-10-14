البرلمان العربي يستنكر قرار إسرائيل الاستيلاء على مقر "الأونروا" وتحويله إلى مستوطنة

القاهرة- (أ ش أ)

استنكر البرلمان العربي قرار الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويله إلى مستوطنة تضم 144 وحدة سكنية في القدس الشرقية، معتبرًا هذا القرار تعديًا سافرًا على حقوق الفلسطينيين والمنظمات الدولية التي تعمل لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.

وطالب البرلمان العربي- في بيان، اليوم الاثنين- المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته، مؤكدًا ضرورة احترام وكالة "الأونروا" ودورها الحيوي في توفير الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن هذا التصعيد يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.

وجدد البرلمان العربي، دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وحق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.