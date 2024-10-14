إيران تنفي وجود مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي

(وكالات)

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إرسال أي رسائل إلى الولايات المتحدة في الوقت الحالي، قائلًا إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة متوقفة في الوقت الحالي بسبب الظروف في المنطقة.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، أنه لن يكون هناك أساس للمحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حتى يتم تجاوز الأزمة الحالية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق اليوم، أن طهران بعثت رسائل إلى واشنطن عبر دولة ثالثة مفادها أنه إذا اقتصر الهجوم الإسرائيلي على إيران على أهداف معينة فإنها لن ترد.

ويأتي ذلك في إطار استعداد إيران، لهجوم إسرائيلي محتمل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي شنته على إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر.