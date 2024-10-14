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أنباء عن إصابات جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل

03:58 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

الشرطة الإسرائيلية

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تل أبيب- (د ب أ)

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين تلقيها بلاغات عن إصابات جراء صواريخ أطلقت من لبنان على شمال إسرائيل.

وأشارت قناة 14 الإسرائيلية إلى إصابة مباشرة على طريق مدينة كرميئيل في قصف من لبنان على الشمال، لافتة إلى توثيق سيارة مشتعلة على الطريق في المدينة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "تم التحقيق في بلاغ عن سقوط ضحايا في مكان الحادث".

ووفق موقع 0404 الإسرائيلي، سقطت عدة صواريخ على عدة أماكن في المدينة ولحقت أضرار بالممتلكات.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان باتجاه وسط الجليل والجليل الأعلى، وتم اعتراض معظمها".

الشرطة الإسرائيلية لبنان إسرائيل تل أبيب
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