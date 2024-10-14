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العشاء الأخير.. ماذا نعرف عن طائرة حزب الله التي هاجمت معسكر حيفا؟ (فيديو)

03:34 م الإثنين 14 أكتوبر 2024

مهاجمة معسكرا للواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

هاجم حزب الله اللبناني، أمس الأحد، معسكرا للواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة بنيامينا بشمال إسرائيل "بسرب من المسيرات الانقضاضية".

وقال حزب الله، إن "المسيّرات النوعية تمكنت من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء جولاني في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة".

وأضاف أنّ المسيرات "انفجرت في الغرف التي يوجد فيها العشرات من ضباط وجنود الجيش الاسرائيلى الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده وإصابة سبعة بجروح بالغة في الهجوم.

واستخدم حزب الله في هجومه المسيرات الانقضاضية التي يمكنها تحديد الهدف أثناء وجودها في الجو وإطلاق صواريخ نحوه قبل أن تنقض عليه لاستكمال تدميره.

وتصنف الطائرة التي استخدمها "حزب الله" ضمن المسيرات الانقضاضية، وهذا النوع من الطائرات المسيرة تجمع بين مزايا الطائرات، فيما يتعلق بمستويات التحليق والمسارات المتغيرة التي تتخذها نحو الهدف، وبين مزايا الصواريخ التي تنقض على أهدافها بقوة تدميرية كبيرة من مسافات قريبة جدا تجعل عملية اعتراضها في غاية الصعوبة.

وأفلتت مسيرة تابعة للحزب من الإفلات من منظومات الدفاع الجوي والوصول إلى معسكر الجيش في بنيامينا، جنوبي حيفا.، فيما تم إسقاط الثانية.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي: "يبدو أن الطائرة المتفجرة بدون طيار، التي تسببت في سقوط أكثر من شخص- بينهم 4 قتلى - أصابت هدفها بدقة كبيرة".

وأضاف: "يحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث، ولكن من التفاصيل القليلة المعروفة حاليا، يمكن افتراض أنها طائرة بدون طيار متفجرة من طراز صياد 107 مصنعة في إيران وتستخدم على نطاق واسع من قبل حزب الله، الذي يصنعها أيضا بنفسه في لبنان بالعشرات".

يشار إلى أن الطائرات المسيرة الانقضاضية تمثل سلاحا مثاليا فيما يعرف بـ"الحروب المشتركة"، التي تعتمد على مشاركة بيانات القتال مع مراكز القيادة والمنصات القتالية المختلفة في ذات الوقت.

كما تساهم المسيرات الانقضاضية في تقصير الفاصل الزمني بين وقت الاستطلاع وجمع المعلومات الدقيقة عن الهدف وتوقيت قصفه، بما يقلل وقت اتخاذ قرار الهجوم إلى ثوان معدودة في بعض الأحيان.

تمتلك الطائرات المسيرة الانقضاضية مزايا أخرى تتعلق بقدرتها على الانطلاق من منصات محمولة أو حتى من أنابيب إطلاق تشبه أنابيب الإطلاق الخاص بمدافع الهاون.

كما يمكن إطلاق المسيرات الانقضاضية من البر والبحر والجو، في بعض الحالات، وفقا لطبيعة المهام القتالية التي تتولى تنفيذها وموقع الهدف.

الجنود الإسرائيليين طائرة حزب الله حزب الله معسكر حيفا
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