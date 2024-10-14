ألمانيا تطالب إسرائيل بتوضيح ملابسات حوادث قصف قوات اليونيفيل في لبنان

برلين- (د ب أ)

انتقدت الحكومة الألمانية بشدة القصف الذي تعرضت له قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) خلال الغارات الإسرائيلية على لبنان، ودعت إسرائيل إلى توضيح ملابسات هذه الحوادث.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين إن"جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي، ملزمون بتوجيه عملياتهم القتالية فقط ضد الأهداف العسكرية للطرف الآخر في النزاع".

وأضاف أن برلين تنتظر بشكل عاجل توضيحا شاملا وأنها تجري محادثات مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن.

وتابع المتحدث أن ألمانيا تراقب الوضع في جنوب لبنان بقلق متزايد، وأردف أن الحكومة الألمانية على علم بإصابة خمسة جنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتى الآن، بالإضافة إلى تعرض مواقع اليونيفيل لأضرار جسيمة.

وأضاف: "قصف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والدخول إلى قواعدها أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال" مشيرا إلى أن حماية وسلامة قوات الأمم المتحدة لها أولوية قصوى.

ووفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، قامت القوات الإسرائيلية بقصف مقر اليونيفيل، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن جنديين من قوات الأمم المتحدة.

واتهم الجيش الإسرائيلي ميليشيا حزب الله اللبناني باستخدام المناطق القريبة من مواقع مهمة للبعثة الأممية لأغراضها الخاصة.

وتقوم بعثة الأمم المتحدة بمراقبة المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان منذ عقود، ويشارك فيها أكثر من 10,000 جندي من الأمم المتحدة من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الجيش الألماني.